Facebook меняет политику компании по размещению рекламы

Частично запрет на публикацию политической информации был снят в декабре. Фото: Reuters

Соцсеть Facebook отменила объявленный в ноябре прошлого года запрет на политическую рекламу.

Решение о полной отмене запрета приняли, когда демократы в Палате представителей и Сенате опубликовали совместное заявление с призывом положить этому конец, сообщила компания в среду в своем блоге.

"Мы ввели эту временный запрет после выборов в США, чтобы избежать путаницы и злоупотреблений после дня выборов", - говорится в сообщении.

Частично запрет на публикацию политической информации был снят в декабре перед вторым туром выборов в Сенат Джорджии.

На прошлой неделе корпорация Google, которая с 14 января ввела аналогичный запрет, также отменила это решение.

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В октябре Facebook объявила о прекращении размещения политической рекламы после закрытия избирательных участков на президентских выборах 3 ноября.