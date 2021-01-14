Facebook и Twitter за 2 дня потеряли $51 млрд

За 2 дня Facebook и Twitter потеряли более $51 млрд рыночной стоимости.
Обе платформы заблокировали аккаунты Дональда Трампа, хотя этому "в значительной мере противились" инвесторы, пишет Business Insider.
Стоимость акций Facebook 11 января упала на 4%, а на следующий день - еще на 2%. Акционеры продали свои ценные бумаги, опасаясь, что решение соцсети заставит пользователей перестать ней пользоваться. Акции Twitter за 11-12 января подешевели на 8,8%.
Капитализация Facebook по итогам 2 дней торгов сократилась на $47,6 млрд по сравнению с 8 января. Рыночная стоимость Twitter этот период упала на $3,5 млрд.
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Мессенджер Telegram отметил официальный канал Дональда Трампа как мошеннический. Возле названия канала появилась отметка SCAM. Ранее разработчик мессенджера Павел Дуров объяснил, что подобная метка будет применяться к аккаунтам с подозрением на мошенничество.
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