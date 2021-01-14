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четверг, 14 января 2021 00:12

Telegram канал Трампа обозначили, как мошеннический

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Мессенджер Telegram отметил официальный канал действующего президента США Дональда Трампа как мошеннический.

Сегодня вечером возле названия канала появилась отметка SCAM.

Ранее разработчик мессенджера Павел Дуров объяснил, что подобная метка будет применяться к аккаунтам с подозрением на мошенничество.

"Нововведение будет полезно неопытным и наивным пользователям, а также тем, кто ведет в мессенджере коммерческую деятельность", - объяснял Дуров.

 

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Мессенджер Telegram стал вторым по количеству загрузок приложением в США. В период с 6 по 10 января Telegram в США загрузили около 545 000 раз. Это почти в три раза больше, чем в аналогичный период прошлой недели.

Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.

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