YouTube забанил Трампа за подстрекательство к насилию

Решение пересмотрят через 7 суток. Блокировки могут продолжить. Фото: Reuters

YouTube минимум на неделю заблокировал канал действующего президента Америки Дональда Трампа за нарушение правил хостинга по призывам к насилию.

На канал нельзя загружать новые ролики, а также проводить трансляции, сообщает CNN Business.

"После тщательной проверки и в свете опасений относительно потенциального насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Трампа. Блокировку объявили за нарушение нашей политики о подстрекательстве к насилию", - заявили представители YouTube.

Решение пересмотрят через 7 дней. Блокировку могут продолжить.

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Соцсеть Twitter 8 января навсегда заблокировала учетную запись Дональда Трампа. В компании заявили, что приняли решение после штурма сторонниками политика Капитолия 6 января. Профили президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram будут заблокированы вплоть до инаугурации Джо Байдена.