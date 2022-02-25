Евросоюз заморозил активы Путина и Лаврова

Министры ЕС уже готовят третий санкционный пакет. Фото: POOL

Евросоюз согласился заморозить активы президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Решение принял Совет ЕС на уровне министров иностранных дел, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Совет иностранных дел ЕС утвердил второй пакет санкций, замораживание активов включает президента России и его министра иностранных дел", - написал он в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов

Министры решили сразу подготовить третий санкционный пакет.

24 февраля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления РФ против Украины "освобождением от гнета".