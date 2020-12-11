Евросоюз предоставил Беларуси материальную помощь в размере $29 млн

ЕК предоставили Беларуси материальную помощь. Фото: qwerty.gdn

Еврокомиссия выделила $29 млн для оказания поддержки гражданам, общественным организациям, молодежи, малым и средним предприятиям и системе здравоохранения Беларуси.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс службы ЕК.

"Безграничное мужество белорусского народа, который провел мирную мобилизацию для защиты своих демократических прав и прав человека, вдохновляет всех нас. С использованием этого только что принятого нового пакета помощи, ЕС четко дает понять, что он стоит на стороне народа Беларуси и выполняет свои обязательства по усилению поддержки гражданского общества", - заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

По его словам, ЕК хочет поддержать мирный, демократический переход власти в стране.

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Новая программа помощи "EU4Belarus: солидарность с народом Беларуси" будет сосредоточена на 4 ключевых областях:

1. Поддержка гражданского общества и независимых СМИ, в частности местных общин и инициатив групп граждан;

2. Поддержка молодежи, в том числе с помощью стипендиальной программы для студентов и молодых специалистов, которые пострадали от политического кризиса;

3. Консультативная поддержка малых и средних предприятий, МСП, с целью повышения устойчивости в условиях текущего экономического спада;

4. Увеличение устойчивости здравоохранения за счет усиления потенциала белорусского общества для реагирования на все еще продолжающуюся пандемии Covid-19.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская создала виртуальные Народные посольства Беларуси по всему миру.