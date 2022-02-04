Евросоюз празднует 30-летний юбилей

Министр финансов Нидерландов Геррит Залм произносит тост после того, как обналичил первые банкноты евро в Голландии сразу после полуночи 1 января 2002 года в Маастрихте, Нидерланды. Евро появился в результате Маастрихтского договора /Getty Images

7 февраля 2022 года проходит 30 лет со дня создания Евросоюзу в его нынешнем виде. Этого дня 1992 года 12 стран подписали Маастрихтский договор, известный как Договор о Европейском Союзе. Предшественники ЕС были с 1952 года, когда создали Европейское объединение угля и стали.

Ядром 240-страничного "Договора о Европейском Союзе" стало формирования единого внутреннего рынка, создании монетарного союза и внедрении в течение 10 лет общей денежной единицы евро под управлением "Европейского центрального банка". "Столпами", как метафорически обозначались основы дальнейшей интеграции, должны были стать общая внешняя и политика безопасности, сотрудничество в сферах юстиции и внутренних дел.

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Маастрихтское соглашение вступило в силу 1 ноября 1993 года. Его ратификация прошла не без труда. В Дании только на втором референдуме с небольшим преимуществом одобрили договор. И только после того, как для страны сделали четыре исключения: в сфере политики безопасности и обороны, юстиции и внутренних дел, гражданства ЕС и валютного союза. От совместных мер безопасности и перехода на европейскую валюту отказалась Великобритания.

1 января 1995 года членами ЕС стали Финляндия, Австрия и Швеция. Второй референдум в Норвегии и в этот раз заблокировал вступление в ЕС. В 2002 году от вступления в ЕС на референдуме отказались граждане Швейцарии. 1 мая 2004 года произошло самое большое расширения. К сообществу присоединились восемь стран Центральной и Восточной Европы - Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Венгрия и Чехия, а также две средиземноморские страны - Мальта и Кипр.

Совершенствование Маастрихтского договора продолжалось в несколько этапов до 29 октября 2004 года, когда в Риме представители 25 стран-членов ЕС подписали конституцию ЕС. Однако на референдумах во Франции и Нидерландах ее ратификацию провалили и после внесения многочисленных правок вместо нее 13 декабря 2007 в Лиссабоне приняли новое базовое соглашение по принципам функционирования Евросоюза. В этом году же в рамках пятой волны расширения ЕС его членами стали Болгария и Румыния. Последней в 2013 году к Евросоюзу присоединилась Хорватия. А в 2020 году его покинула Великобритания. Сейчас в ЕС 27 стран, в которых живет около 447 млн человек.