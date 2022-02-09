Евросоюз подготовил общий ответ на меморандум Кремля - СМИ

Письмо подписал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Письмо для России по поводу возможного вторжения в Украину подготовил Евросоюз.

Кремль призывают сократить численность вооруженных сил и провести новые переговоры по безопасности в регионе, передает Politico.

Издание смогло ознакомиться с проектом письма. Это коллективный ответ ЕС на российский меморандум. Документ подписал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией и твердо убеждены, что напряженность и разногласия должны быть решены путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания военного присутствия в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", - написал он.

Боррель пишет, что ЕС и НАТО готовы продолжить переговоры с Россией по укреплению общей безопасности.

Диалог может продолжаться в ОБСЕ, межправительственной группе, занимающейся вопросами безопасности, а также в рамках Совета Россия-НАТО.

В меморандуме уделили особое внимание переговорам в рамках ОБСЕ, потому что все страны ЕС являются членами этой организации.

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"Мы считаем, что ОБСЕ является соответствующим форумом для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия-НАТО", - говорится в письме.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Россия намерена сломать всю систему безопасности Европы. Об этом он сказал на мероприятии, организованном посольством Франции в США, трансляция которого велась в Twitter Европейской службы внешних связей.