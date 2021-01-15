Европе грозит сокращение поставок вакцины

Когда компания возобновит поставки Европы в прежних объемах пока неизвестно. Фото: pixabay

Производитель вакцины от коронавируса Pfizer временно уменьшит поставки препарата в Европу.

Причиной является то, что компания собирается модернизировать производственные мощности, сообщает Норвежский институт общественного здравоохранения, передает Reuters.

Когда компания возобновит поставки в Европу в прежних объемах, пока что неизвестно.

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Также в Норвегии накануне умерли 23 человека, которых привили от коронавируса.

2021 года в страну поступили еще 4 тыс. доз вакцины от компании Moderna.

В Нидерландах около 100 граждан ощутили на себе побочные эффекты после вакцинации препаратом Pfizer. Об этом сообщила председатель местного центра фармацевтического надзора Lareb Агнес Кант, пишет NOS.