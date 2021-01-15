Нидерландцы жаловались на побочные эффекты после вакцинации

Обнаружили побочные эффекты от вакцины Pfizer. Фото: dw.com

В Нидерландах около 100 граждан ощутили на себе побочные эффекты после вакцинации препаратом Pfizer.

Об этом сообщила председатель местного центра фармацевтического надзора Lareb Агнес Кант, пишет NOS.

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2 человека жаловались на случаи аллергической реакции. У вакцинированных появлялась сыпь и отекали глаза. Некоторые жаловались на боль в месте укола, усталость и головную боль.

По словам Кант, побочные эффекты это нормальная реакция организма, ведь препарат активирует иммунную систему.

"Мы рассчитывали, что на каждые 10 тысяч прививок будет приходиться от 20 до 25 сообщений, так что это соответствует нашим оценкам. Но нам также сообщают не обо всех побочных эффектах", - прокомментировала Кант.

В Болгарии зафиксировали 4 случая побочных реакций после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.