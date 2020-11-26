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Европарламент принял резолюцию по Беларуси

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Европарламент принял резолюцию по Беларуси
Фото: Reuters

В Европарламенте приняли проект резолюции по поводу нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийства Романа Бондаренко и других активистов.

За резолюцию проголосовали 613 евродепутатов, 41 был против и 35 воздержались. Документ содержит требование быстрого, тщательного, беспристрастного и независимого расследования смерти Романа Бондаренко, а также связанных с протестами смертей Александра Тарайковського, Александра Вихря, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.

Евродепутаты также призвали ЕС поддержать международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси.

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В то же время, резолюция поддерживает решение Совета работать над третьим пакетом санкций, направленных на фирмы и олигархов, которые имеют связи с Лукашенко в свете того, что действия, предпринимаемые ЕС и его странами-членами до сих пор, являются несущественными, а также призывает к расширению список санкций ЕС.

Документ содержит призыв к полному замораживанию переводов средств ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов, включая займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других.

В Минске прошла церемония прощания с активистом 31-летним Романом Бондаренком, которого 11 ноября похитили неизвестные и нанесли несовместимых с жизнью травм.
Как сообщает издание TUT.BY, проводить в последний путь Бондаренко пришли тысячи людей.

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