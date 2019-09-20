Европарламент почтил жертв тоталитарных и авторитарных режимов

Европарламент настаивает, что нужно помнить о трагическом прошлом Европы, чтобы защитить ее будущее. Фото: glavcom.ua

Европарламент принял соответствующую резолюцию и почтил память жертв сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов.

Документ поддержали 535 евродепутатов, 66 выступили против, 52 воздержались, сообщает пресс служба парламента .

В 80-ю годовщину начала Второй мировой войны Европарламент настаивает, что нужно помнить о трагическом прошлом Европы, чтобы защитить ее будущее.

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Отдельно члены Европарламента выразили обеспокоенность усилиями нынешнего российского руководства по отбеливанию преступлений, совершенных советским тоталитарным режимом, и рассматривают их как "опасный компонент информационной войны против демократической Европы".

Россия пыталась повлиять на выборы в Европарламент, однако применяла не так откровенны методы, как во время президентских выборов США или выборов во Франции.