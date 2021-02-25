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Европарламент назвал депортацию чеченцев и ингушей геноцидом

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Европарламент назвал депортацию чеченцев и ингушей геноцидом
Карта выселения чеченцев и ингушей / Wikipedia

26 февраля 2004-го Европарламент принял декларацию, в которой признал сталинскую депортацию чеченцев и ингушей 1944 года актом геноцида.

31 января 1944-го власти СССР отменила Чечено-Ингушской АССР и принял решение о депортации народов автономии в Среднюю Азию и Казахстан за якобы сотрудничество с нацистами.

Выселение началось 23 февраля в 5 утра. С Кавказа отправили 180 эшелонов из около 0,5 млн депортированных. За ходом выселения следил лично Сталин. По состоянию на 1 марта депортация была завершена.

В операции принимали участие 19 тыс. офицеров и бойцов НКВД, а также более 100 тыс. солдат регулярной армии, снятых с фронта. Также в операции были задействованы 6 тыс. грузовиков.

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Из-за сильного снегопада и бездорожья, нехватки транспорта, часть чеченцев, преимущественно стариков, женщин и детей из высокогорных районов убили на месте. В ауле Хайбах в Чечне 27 февраля сожгли заживо около 700 человек. 6 тыс. горцев были расстреляны, сожжены, или утоплены в озере Галанчож.

На новых местах переселенцы оказались без средств к существованию и жилья. Только в первые месяцы депортации погибло более 200 тыс. человек.

7 марта 1944-го Чечено-Ингушская автономная республика была ликвидирована, а ее территория разделена между Грузией, Северной Осетией, Дагестаном и Ставропольским краем России. Вместо нее появилась Грозненская область.

С января 1957-м Чечено-Ингушской АССР была восстановлена. Чеченцы и ингуши начали возвращаться в Чечню и Дагестан. До 1959-го насчитывалось около 300 тыс. чеченцев и ингушей на территории автономии, и более 100 тыс. осталось в Средней Азии.

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Дата
26
февраля

Европарламент назвал депортацию чеченцев и ингушей геноцидом

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