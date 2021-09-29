Еврокомиссия хочет, чтобы белорусских чиновников лишили визовых преференций

Колючая проволока на польско-белорусской границе / Getty Images

Еврокомиссия в среду, 29 сентября, предложила прекратить действие визового кодекс Евросоюза для "людей, связанных с белорусским режимом".

Решение должны принять теперь представители стран-членов ЕС и Европарламент. Об этом передает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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Визовые ограничения касаются "некоторых должностных лиц белорусского режима". Это должно быть наказание за гибридные атаки на польскую и литовскую границы, которые Минск осуществляет с помощью мигрантов.

Ограничения заключаться в том, что белорусские чиновники будут проходить обычные жесткие процедуры при получении виз для въезда в ЕС. Они не будут освобождены от оплаты и не будут автоматически получать многократных виз.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет "защищать Европу от потока нелегальных мигрантов". Страны ЕС связывают это решение с санкциями против белорусского режима, поддержку выбранной белорусской президентом Светланой Тихановской и протестного движения в стране против сфальсифицированных выборов в августе 2020 года.

Минск обвинение в организации нелегальной миграции отвергает. По словам диктатора, "белорусская сторона готова принимать туристов из восточных стран по экономическим соображениям".

Четыре человека погибли на границе Польши с Беларусью в последние дни на фоне обвинений, Минск направляет мигрантов в восточных границ ЕС в ответ на западные санкции.





