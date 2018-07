Это охота на ведьм и многолетняя тупость США - Трамп объяснил ухудшение отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ухудшении отношений с Россией виновны Соединенные Штаты Америки.

Об этом он написал в Twitter.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней тупости и глупости США, а теперь еще и эта охота на ведьм", - написал Трамп.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!