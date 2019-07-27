Пара планировала полюбоваться на удивительные пейзажи. Фото: Соцсети

Для супругов Клей и Акейми Честейн медовый месяц едва не обернулся трагедией.

Пара поехала на карибский остров Сент-Китс, где решила подняться потухший вулкан Льямиуга, с которого открывается изумительный вид, сообщает ВВС.

Внезапно Клей провалился в устье вулкана.

Причиной падения юноши стала веревка, которая внезапно вицдирвалася от крепления.

Клей летел в них 15 метров, он получил травму черепа и перелом ребра.

Акейми решила спуститься и спасти любимого, и спустилась за ним.

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"Она совершенно невероятная. Ее способность нести меня вниз по вулкану, в момент, когда я едва мог встать, удивительна. Это безусловно не что иное, как чудо", - отметил он.

После этого пара самостоятельно досталась зоны покрытия оператора и вызвала помощь.

В Армении царит патриархат - мужчина зарабатывает деньги. Женщина может работать, если при этом она будет справляться с бытом и детьми. Армяне не делают ставку на туризм, и от этого проигрывают. Здесь есть горы, ради которых не нужно ехать в поезде. Много вкусных овощей, фруктов и сухофруктов.