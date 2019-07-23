В Средиземном море разбился вертолет с россиянами

В Средиземное море у побережья Италии упал вертолет Robinson R66 с россиянами на борту.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 22 июля, около острова Горгона, провинция Ливорно. Об этом сообщает Livorno Today.
На борту вертолета находилась пара из России. Женщина не смогла выбраться и погибла, ее тело обнаружили на пассажирской стороне.
Поиски пилота, который также является владельцем вертолета, продолжаются.
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В Московской области, под Солнечногорском, потерпел крушение вертолет. Он совершил жесткую посадку, в результате которой погибли два пилота. Один из них в 2011 году учил Владимира Путина управлять дельтапланом.
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