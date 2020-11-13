Эстония публично объявила об участии в Крымской платформе

Эстония стремится принять участие в Крымской платформе. Фото: Facebook

Эстония публично объявила, что хочет принять участие в Крымской платформе, инициированной Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

"Как преданный поклонник международного порядка, основанного на правилах, Эстония стремится принять участие в Крымской платформе, инициированной Украины", - отмечается в заявлении МИД.

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Ранее руководство Украины объявило о создании международного площадке, которая будет заниматься проблемами Крыма - Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыму и защиты прав и интересов крымчан.

Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй - уровень глав МИД и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень экспертов.

Великобритания поддерживает концепцию Крымской платформы, а также открыта к консультациям по этому вопросу.