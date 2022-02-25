Эстония передаст Украине новую партию Javelin

Эстония пообещала новую помощь Украине. Фото: Getty images

Эстония передаст Украине противотанковые ракеты Javelin и зенитные боеприпасы.

Об этом сказал канцлер министерства обороны Кусти Салм, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы предоставляем Украине дополнительную военную помощь. 25 тыс. упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование, личное снаряжение, боеприпасы, дополнительную партию ракет Javelin и зенитные боеприпасы", - сказал он.

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Это вторая партия противотанковых ракет для Украины. Первую направили в начале февраля, ее доставили в Украину до вторжения России.

Почти 300 млн грн за сутки поступило на спецсчет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Это около $10 млн. Такая информация была обнародована на официальном канале МВД Украины.