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среда, 09 февраля 2022 14:42

Эстонии нужны истребители НАТО для сдерживания России - премьер

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Эстонии нужны истребители НАТО для сдерживания России - премьер
Кайя Каллас указала на необходимость поддерживать безопасность региона. Фото: Pexels

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас сказала, что истребители НАТО необходимы для поддержания безопасности в регионе и сдерживания России.

Об этом она сказала на встрече с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо на эстонской авиабазе в Эмаре, передает "Интерфакс-Украина".

"Истребители НАТО в нашем небе - это явный признак усилий наших и союзников по сдерживанию, поддержанию стабильной ситуации в области безопасности. Однако ясно, что нам нужно сделать еще больше, если Россия решит отказаться от дипломатии и применить военную силу", - сказала Каллас.

Эстония в течение четырех лет инвестирует €380 млн в крупномасштабную национальную оборону. Страна работает над увеличением присутствия НАТО в регионе.

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Каллас поблагодарила Бельгию за эффективное сотрудничество в области обороны и большой вклад в безопасность Эстонии.

В случае нового вторжения России в Украину Евросоюз и Соединенные Штаты готовы "оперативно реализовать" всеобъемлющий пакет санкций против РФ. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

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Дата
09
февраля

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