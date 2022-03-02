ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех дел против Украины

По делам, где осталось принять решение, эти решения примут, но Суд не будет их обнародовать, чтобы не отвлекать украинское правительство. Фото: khpg.org

Европейский суд по правам человека объявил о приостановлении всех процессов и коммуникаций, требующих ответа или действий со стороны украинского правительства.

Об этом говорится в решении Суда, которое приняли 2 марта по запросу украинского правительства, информирует "Европейская правда".

Запрос поступил от Минюста 24 февраля, в первый день российского вторжения. В нем просили "приостановить рассмотрение дел, касающихся Украины". ЕСПЧ в своем решении применил еще более широкие послабления.

Рассмотрение приостановили относительно "дел против Украины", а не "применительно к Украине". Так, изучение документов, доказательств и т.п. по делу "Украина против России", вынесение решения о приемлемости дела против РФ относительно нарушений на оккупированном Донбассе, будут продолжаться. Дело о привлечении к ответственности России рассмотрели в январе, по нему суду осталось принять решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Военные учения" РФ и Беларуси были ложью - ВСУ получили тайные документы россиян для Гааги

Кроме этого, у Украины будет возможность инициировать новые дела против государства-агрессора.

Единственный тип дел против Украины, которые теоретически могут быть рассмотрены – это применение срочных мер, если такую ​​инициируют граждане или другое государство.

По делам против Украины, где рассмотрение уже состоялось и осталось принять решение – эти решения будут приняты, но Суд не будет их обнародовать, чтобы не отвлекать украинское правительство.

Все временные лимиты, которые ранее были выдвинуты в адрес Украины (относительно действий или ответа Украины) в текущих или старых делах, отменяются. Приостановка будет действовать на неограниченное время.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан инициировал начало расследования военных преступлений РФ против Украины. Президент РФ Владимир Путин, его чиновники, депутаты, генералы и командиры понесут индивидуальную уголовную ответственность, сообщила генпрокурор.