Эсминец США вошел в Черное море

В Черное море вошел эсминец Porter ВМС США.

Россияне устроили за ним слежку, сообщает "Сегодня".

Сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота начал за ним следить.

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"Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Черного моря эсминец Porter ВМС США", - говорится в сообщении ВМФ РФ.

В Одессе продолжаются международные военные учения НАТО Sea Breeze-2019. В них принимают участие 3 тыс. военных, 33 корабля и 26 самолетов из 19 стран. Обучение проводят на море, в воздухе и на суше.