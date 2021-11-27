Еще одна страна ЕС подтвердила случаи заражения штаммом Omicron

У двух человек, прилетевших в Германию из Южной Африки, подтвердили инфицирование новым штаммом коронавируса. Фото: Pixabay

У двух человек, прилетевших в Германию из Южной Африки, подтвердили инфицирование новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Как заявил министр здравоохранения Баварии Клаус Голетчек, вирус обнаружен у двух человек, прилетевших 24 ноября из Южной Африки. Медики призвали всех пассажиров, прибывших этим рейсом (в общей сложности почти 300 человек) немедленно связаться с органами здравоохранения.

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Кроме того, как отмечается, всем побывавшим в ЮАР в течение последних 14 дней следует ограничить свои социальные контакты и сдать ПЦР-тесты.

В Великобритании 27 ноября, подтвердили два случая заражения штаммом коронавируса Омикрон.