Еще одна страна ЕС остановила вакцинаци. населения препаратом AstraZeneca

Словакия приостановила вакцинацию AstraZeneca. Фото: Reuters

Словакия приостановила вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca после смерти пациента от тромбоза.

Вторую дозу вакцины смогут получить только те, кто хорошо перенес первую прививку, пишет Le Figaro.

"Только люди, которые ожидают второй дозы этой вакцины, в настоящее время вакцинируются AstraZeneca. Использование вакцины для первых доз было приостановлено", - отметили в Министерстве здравоохранения Словакии.

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В марте ряд стран Европы отказались от использования AstraZeneca из-за единичных случаев тромбоза после прививки и летальных исходов.

Европейский регулятор и Всемирная организация здравоохранения ранее подчеркивали, что связь между прививкой и образованием тромбов не установлена. Они призвали не прекращать вакцинацию AstraZeneca, так как преимущества вакцинации существенно перевешивают риски.

Европейский союз решил не продлевать контракт с AstraZeneca на поставку вакцин против Covid-19.