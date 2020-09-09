Еще один член координационного совета "исчез с радаров"

Член Координационного совета Максим Знак не выходит на связь. Фото: cnbc

Член президиума Координационного совета Беларуси Максим Знак 8 сентября перестал выходить на связь. Его мобильный телефон отключен, а звонки в мессенджерах не проходят.

Его соратник, оппозиционер Павел Латушко заявил, что общался со Знаком накануне ночью, сообщает "Интерфакс".

"Последний раз мы общались около 00:00. С тех пор больше не связывались", - сказал он.

Кроме того, пресс-екретарь избирательного штаба Виктора Бабарыка Глеб Германчук добавил, что последнее сообщение от Знака было "маски".

"У Максима должно было состояться интервью в зуме, но он не вышел на связь. Я ему позвонил, он произнес фразу" похоже, кто-то к нам пришел ", отключился, и написал слово" маски ". Сейчас он недоступен." - поделился Германчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На свободе в Беларуси с семи лидеров оппозиции остаются только двое

7 сентября неизвестные в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. СМИ сообщали, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной. Белорусские силовики сначала сами насильно пытались вывезти лидера оппозиции Марию Колесникову с территории страны. Она на границе порвала свой паспорт и сорвала планы спецслужб, рассказали члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве.