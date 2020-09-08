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вторник, 08 сентября 2020 20:40

Белорусские оппозиционеры в Киеве рассказали о попытке вывезти Колесникову

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Белорусские оппозиционеры в Киеве рассказали о попытке вывезти Колесникову
Оппозиционеры оказались в Киеве. Фото: t.me/euroradio

Белорусские силовики сначала сами насильно пытались вывезти лидера оппозиции Марию Колесникову с территории страны.

Она на границе порвала свой паспорт и сорвала планы спецслужб, рассказали члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

Мужчин задержали сразу, которые только они вышли из квартиры Колесниковой. Они хотели осмотреть помещение после появления информации о ее похищении.

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Оппозиционеров с утра до позднего вечера перевозили в разные отделения правоохранительных органов. В конце оба оказались в Департаменте по финансовым расследований Комитета государственного контроля Беларуси.

"Нас повезли в комитет государственной безопасности. Поэтому я имею основания считать, что Колесников 7 сентября находилась именно там. И мы выехали в сторону украинской границы на пункте Александровка", - сказал Кравцов.

Оппозиционерам угрожали возбуждением уголовного дела. Повезли в сторону Украины. На пути к границе направили авто с большим сопровождением.

Марию Колесникову подвели к авто на нейтральной территории. В этот момент силовики отдали им паспорта.

"Ее насильно затолкали на заднее сиденье. Она кричала, что она никуда не поедет. Свой паспорт она порвала и выбросила в окно. После этого она открыла окно и вышла через заднее окно и пошла в сторону белорусской границы", - отметил Кравцов.

После этого автомобиль начали окружать.

"После паспорта возникла пауза. Нас пытались задержать еще раз. И в какой-то момент к нам подошли нам известные люди. Из леса начал выезжать синий микроавтобус, и я нажал на газ. И мы выехали из сотрудников, которые нас окружали. Они устроили по нами погоню", - ответил Кравцов.

7 сентября неизвестные в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. СМИ сообщали, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной.

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Дата
08
сентября

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