Белорусские оппозиционеры не собираются просить политического убежища в Украине

Родненков и Кравцов не собираются оставаться в Украине. Фото: Украинская правда

Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов пока не планируют просить политического убежища в Украине.

"Нет, у нас сейчас нет никакого особого статуса. Мы въехали на территорию Украины в обычном порядке. И не просили какого-то особого статуса. Планируем ли мы обращаться за политическим убежищем? Честно говоря, мы не успели с Антоном такие вопросы обсудить ", - рассказали они на пресс конференции, сообщает Укринформ.

"Они требовали записать видео. Предложили свой вариант текста. Мы сказали - более нейтральный. Пять человек отвезли нас в лес. Один человек в костюме держал светодиодную лампу, другой был в Балаклаве и форме, мы под контролем еще двух замечательных людей создали несколько вариантов записей", - рассказал Кравцов.

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7 сентября неизвестные в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. СМИ сообщали, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной.