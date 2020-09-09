Белорусские оппозиционеры не собираются просить политического убежища в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1296
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 522
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 252
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1260
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1620
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 621
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
Фото
Все фото
4
6
19
4
5
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Из-за масштабных пожаров в Калифорнии вводят чрезвычайную ситуацию
Из-за масштабных пожаров в Калифорнии вводят чрезвычайную ситуацию
Бронетехника на улицах, слезоточивый газ и десятки задержанных: как прошел 29-й день протестов в Беларуси
Бронетехника на улицах, слезоточивый газ и десятки задержанных: как прошел 29-й день протестов в Беларуси
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
Поймали гигантских черепах, которых считали исчезнувшими
Поймали гигантских черепах, которых считали исчезнувшими
Видео
Все видео
Сбили истребитель российского производства
Сбили истребитель российского производства
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
В Минске на мирной акции солидарности задержали студентов
В Минске на мирной акции солидарности задержали студентов
Отравление Навального: в Беларуси опубликовали запись "разговора Берлина и Варшавы"
Отравление Навального: в Беларуси опубликовали запись "разговора Берлина и Варшавы"
В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие
В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 702
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 612
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9909
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 сентября 2020
Просмотров: 81
Луческу гратиме у футбол Лобановського
На початку минулого року французький журнал "Франс футбол" склав рейтинг найкращих тренерів в історії футболу. Колишній тренер "Динамо" Валерій ...
среда, 09 сентября 2020 02:11

Белорусские оппозиционеры не собираются просить политического убежища в Украине

  Комментировать
Белорусские оппозиционеры не собираются просить политического убежища в Украине
Родненков и Кравцов не собираются оставаться в Украине. Фото: Украинская правда

Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов пока не планируют просить политического убежища в Украине.

"Нет, у нас сейчас нет никакого особого статуса. Мы въехали на территорию Украины в обычном порядке. И не просили какого-то особого статуса. Планируем ли мы обращаться за политическим убежищем? Честно говоря, мы не успели с Антоном такие вопросы обсудить ", - рассказали они на пресс конференции, сообщает Укринформ.

"Они требовали записать видео. Предложили свой вариант текста. Мы сказали - более нейтральный. Пять человек отвезли нас в лес. Один человек в костюме держал светодиодную лампу, другой был в Балаклаве и форме, мы под контролем еще двух замечательных людей создали несколько вариантов записей", - рассказал Кравцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержанная Колесникова находится в пограничном отряде

7 сентября неизвестные в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. СМИ сообщали, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Белорусские оппозиционеры не собираются просить политического убежища в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 3 Просмотров: 26658
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 17992
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
7
 Просмотров: 11970
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 9342
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
5
 Просмотров: 9261
Мир
США пригрозили Беларуси новыми санкциями
США пригрозили Беларуси новыми санкциями
Отравление Навального: страны G7 выразили требование к России
Отравление Навального: страны G7 выразили требование к России Просмотров: 27
Протесты в Беларуси: ОМОН задержал более 50 участников
Протесты в Беларуси: ОМОН задержал более 50 участников Просмотров: 45
Принц Гарри и Меган наконец вернули долги
Принц Гарри и Меган наконец вернули долги Просмотров: 126
Лукашенко не собирался отдавать вагнеровцев Украине - СМИ
Лукашенко не собирался отдавать вагнеровцев Украине - СМИ Просмотров: 387
Больше всего комментируют
6
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
5
Показали рейтинг партий перед выборами
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
3
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
3
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
Голосов: 5036
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua