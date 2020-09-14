Еще 2 европейские лаборатории подтвердили наличие "Новичка" в крови Навального

Правительство Германии заявило, что лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие в крови Навального "Новичка". Фото: Интерфакс

Международные лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов нервно-паралитического вещества группы "Новичок" в анализах российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте правительства Германии.

Отмечается, что Федеральное правительство Германии обратилось к партнерам из Франции и Швеции относительно независимой оценки немецких выводов на основе новых анализов Навального. Результаты осмотра специальными лабораториями в этих странах подтверждают выводы немецких специалистов.

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2 сентября 2020 года немецкое правительство объявило, что по инициативе берлинской университетской клиники Шарите специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование с использованием образцов биоматериала Навального и предоставила однозначные доказательства присутствия в организме яда "Новичок".

В правительстве ФРГ заявили, что это серьезное нарушение Конвенции о химическом оружии, поэтому к анализу доказательств по делу Навального была подключена ОЗХО. Эта организация также взяла образцы у Навального и приняла необходимые меры для проведения их исследования в лабораториях.

Страны G7 призвали Россию срочно прояснить, кто отравил оппозиционного политика Алексея Навального, и привести виновных к ответственности. Германия проинформировала партнеров по G7 о том факте, что клинические и токсикологические выводы медицинских экспертов Германии и специализированной лаборатории Вооруженных сил Германии говорят о том, что господин Навальный является жертвой химической атаки с применением химического нервно-паралитического вещества из группы "Новичок", субстанции, разработанной Россией.