Отравление Навального: страны G7 выразили требование к России

"Большая семерка" призвала разобраться в отравлении Навального. Фото: ВВС

Страны G7 призвали Россию срочно прояснить, кто ответственен за отравление оппозиционного политика Алексея Навального, и привести виновных к ответственности.

"Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это нападение с отравлением, и, имея в виду обязательства России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности", заявили главы МИД стран G7.

Германия проинформировала партнеров по G7 о том факте, что клинические и токсикологические выводы медицинских экспертов Германии и специализированной лаборатории вооруженных сил Германии говорят о том, что господин Навальный является жертвой химической атаки с применением химического нервно-паралитического вещества из группы "Новичок", субстанции, разработанной Россией.

Нападение на Навального - серьезный удар по демократии и политического разнообразия в России. Он представляет собой серьезную угрозу для мужчин и женщин, которые занимаются защитой политических и гражданских свобод, Россия взяла на себя обязательство гарантировать. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах и гарантировать эти права, включая право на свободу выражения взглядов, своим гражданам.

Мы продолжим внимательно следить за тем, как Россия отреагирует на международные призывы дать объяснения ужасном отравления господина Навального".

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2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.