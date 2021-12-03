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пятница, 03 декабря 2021 13:07

ЕС угрожает Турции санкциями

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ЕС угрожает Турции санкциями
Европейский суд признал Кавала невиновным. Фото: pixabay

Совет Европы инициировал санкции против Турции из-за отказа Анкары освободить бизнесмена и филантропа Османа Кавалу, несмотря на решение Европейского суда по правам человека немедленно сделать это.

Об этом сообщает Reuters.

Такое решение может лишить Турцию права голоса в Совете Европы или даже оставить без членства.

За это проголосовали 2 декабря Комитет министров Совета Европы, состоящий из 47 стран-членов.

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Анкара может представить свое мнение до 19 января 2022 года.

Кавала находится в тюрьме с 2017 года по обвинению в попытке свергнуть правительство из-за его участия в протестах 2013 года. В феврале Кавала был оправдан по обвинению, связанному с протестами, но через несколько часов снова арестован по обвинению в шпионаже.

Европейский суд по правам человека в 2019 году требовал немедленно освободить его, заявив, что у турецких властей нет достаточных оснований подозревать, что он совершил преступление.

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Дата
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