ЕС учил солдат в Африке, а "вагнеровцы" их возглавили

Миссия ЕС по военной подготовке в ЦАР / eeas.europa.eu

Российские наемники приняли командование, по крайней мере, одним батальоном, обученным ЕС, в Центральноафриканской республике.

Об этом идет речь в отчете дипломатической службы ЕС от 15 ноября, который просочился в прессу, пишет EUobserver.

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Вооруженные силы ЦАР FACA - армия президента страны Фостена-Аршанжа Туадеры. Они насчитывают около 12,5 тыс. солдат.

Военные советники ЕС в течение многих лет обучали солдат ЦАР в рамках широкого международного присутствия в раздираемой войной стране. Но обученный ЕС батальон "в настоящее время контролируется персоналом "вагнеровцев" вопреки соглашению между европейцами и правительством ЦАР", говорится в отчете.

Цель России, по всей видимости, заключалась в "хищничестве" минеральных богатств ЦАР, говорится в докладе.

"Возглавляемые Россией силы FACA обвиняют в "произвольных убийствах, изнасилованиях и пытках, незаконном сборе налогов и конфискации товаров. Серьезные нарушения прав человека со стороны российских наемников могут усугубить бреши среди населения ЦАР и привести к нестабильности", - говориться в докладе.

В России было около 2600 "военных", которые впервые прибыли в ЦАР в 2018 году для обучения местных военных. Они также привезли оружие, боеприпасы и бронетехнику.

МИД ЕС разрабатывает санкции в отношении ЧВК "Вагнера" на фоне опасений Франции, что то, что произошло в ЦАР, может произойти также в Мали.

"Существует желание определить правовые рамки санкций в отношении ЧВК "Вагнера", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в Брюсселе после того, как группа "Вагнера" провела переговоры с хунтой Мали о замене французских солдат на россиян.

"Вагнеровцы" воюют в Ливии, Мозамбике, Судане, Сирии, восточной Украине и Венесуэле. В общей сложности около 5000 боевиков. Это преимущественно бывшие солдаты из России, оккупированной Москвой восточной Украины, Беларуси, Молдовы и Сербии, а также африканские наемники, в том числе из ЦАР, Мали и Судана. ЧВК названа в честь "Вагнера" - позывной бывшего офицера российского спецназа Дмитрия Уткина. ЧВК не имеет юридического статуса в России или где-либо еще. Ее связывают с другом Путина, миллиардером из Санкт-Петербурга Евгением Пригожиным. В 2020 году ЕС внес Пригожина в "черный список".

"Группа "Вагнера" полагается на российскую военную инфраструктуру, делит базу с российскими военными, перевозится российскими военными самолетами и пользуется услугами военного здравоохранения, частично финансируется за счет многомиллионных контрактов на питание и строительство для вооруженных сил России. ЕС должен ввести против них санкции. В частности, речь идет о запрете на поездки и замораживании активов сотрудников группы в странах ЕС. Все страны, пользующиеся услугами группы и ее филиалов, особенно в ЦАР, Мали и Судан, должны быть призваны расторгнуть связи с ними под угрозой санкций", - говорится в докладе.

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала отчет по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ЧВК "Вагнера". Операция имела название "Авеню". За проект отвечали глава ГУР Василий Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий. Боевиков ЧВК "задержали" в Беларуси еще до того, как их должны были перехватить в украинском небе. Отсрочку спецоперации запросили из Офиса президента Украины.