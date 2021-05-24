ЕС рассматривает несколько вариантов наказаний за действия Лукашенко с пассажирским лайнером Ryanair

ЕС обсудит новые санкции против администрации белорусского диктатора Александра Лукашенко. Фото: Reuters

Европейский Союз планирует ввести санкции против администрации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске с помощью истребителя и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

В понедельник, 24 мая, лидеры ЕС соберутся за ужином в Брюсселе. Они начнут двухдневный саммит.

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Вероятно, санкции будут включать в себя прекращение полетов над Беларусью, запрет национальной авиации страны приземляться в аэропортах ЕС и блокирование наземного транзита в ЕС из Беларуси.

ЕС уже работал над дополнительным пакетом санкций в связи с выборами в прошлом году и теперь рассмотрит вопрос об усилении давления на Беларусь.

Международные авиакомпании будут избегать воздушного пространства Беларуси, не дожидаясь официальных запретов. Такое решение было принято на фоне принудительной посадки пассажирского лайнера и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.