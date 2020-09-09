ЕС продлил санкции против России и готовит новые

Послы стран Европейского Союза еще на полгода продлили антироссийские санкции, введенные в связи с аннексией Крыма.

Об этом сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

В санкционном списке - 175 человек и 44 организации, причастные к подрыву территориальной целостности Украины.

"Вскоре в список добавят около 15 человек и несколько организаций, причастных к строительству Керченского моста", - сообщил Йозвяк.

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Европейский Союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продолжает санкции против РФ за агрессию против Украины.