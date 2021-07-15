ЕС пригрозил судом Венгрии из-за скандального закона "гей-пропаганды"

ЕС недоволен скандальным законом о запрете "пропаганды" ЛГБТ в Венгрии. Фото: Getty Images

Европейская комиссия начала юридический процесс против Венгрии и некоторых регионов Польши за нарушения прав ЛГБТ-сообщества и дискриминацию ее представителей.

Об этом сообщили в заявлении Еврокомиссии.

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"Европа никогда не позволит стигматизировать части общества: ни из-за того, кого они любят, ни из-за возраста, этнической принадлежности, политических мыслей или религиозных убеждений", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Страны должны аргументировать свою позицию в течение двух месяцев. Если этого не будет, Еврокомиссия направит дело в суд Евросоюза.

7 июля в Венгрии вступил в силу скандальный закон о "запрете демонстрировать и пропагандировать" ЛГБТК + в телевизионных шоу, фильмах и программах сексуального воспитания для детей в школах.