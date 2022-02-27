ЕС предоставит Украине боевые самолеты, летальное оружие и топливо

Евросоюз передаст Украине истребители, сообщил глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель. Фото: president.gov.ua

Европейский Союз предоставит Украине боевые самолеты, летальное оружие общей стоимостью 450 млн евро, а также топлива и защитных материалов на еще 50 млн евро. Такую помощь окажут Украине впервые в истории

Сообщил глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель 27 февраля.

В рамках помощи ВСУ Евросоюз передаст Украине истребители, сообщает DW.

"Мы предоставим даже истребители", – заявил Боррель. По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба просил Евросоюз предоставить такие самолеты, которыми украинские пилоты умеют управлять.

"Поскольку полномасштабная война продолжается, и мы хотим сделать все, чтобы поддержать Украину. Мы решили использовать наши возможности предоставить летальное оружие, летальную помощь украинской армии общей стоимостью 450 миллионов евро пакета поддержки. И еще на 50 миллионов евро нелетальных материалов – топлива, защитного оборудования", - заявил он.

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По словам Борреля, это будет покрываться за счет возможностей Европейского фонда мира.

"Это впервые в истории, как мы это делаем, и все с этим согласились, по крайней мере, не препятствовали этому решению", - подчеркнул высокий представитель.

Он также поблагодарил Польшу, предложившую свои услуги по доставке этих материалов Украине.

Помощь ВСУ окажут в рамках нового инструмента ЕС по поддержке мира - European Peace Facility (EPF). Его ввели только в прошлом году. Тогда Евросоюз решил предоставить Вооруженным силам Украины помощь в 31 млн евро. Речь шла, например, о полевых госпиталях и медицинском оборудовании. Однако предоставление оружия было исключено. Теперь Украина получит оружие. Евросоюз профинансирует помощь, а предоставлять ее будут уже конкретные государства-члены объединения.