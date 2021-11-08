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понедельник, 08 ноября 2021 18:36

ЕС подготовил пятый пакет санкций против режима Лукашенко

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ЕС подготовил пятый пакет санкций против режима Лукашенко
Мигранты, которых послал режим Лукашенко, штурмуют польскую границу / Reuters

ЕС готовится ввести пятый пакет санкций против Беларуси 15 ноября из-за миграционного кризиса, который режим Лукашенка создал своим соседям из Евросоюза – Латвии, Литве и Польше.

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

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"Пятый пакет санкций ЕС против Беларуси в разработке. Его могут завершить, когда главы МИД Евросоюза соберутся в Брюсселе 15 ноября. Но, возможно, это займет немного больше времени. В санкционном списке 30 человек и организаций из Беларуси, участвующих в миграционном кризисе. Есть также требование включить в пакет белорусские аэропорты и их наземное обслуживание", - пишет Джозвяк.

Из-за напряженной ситуации с мигрантами Польша привела в готовность войска вдоль границы. На границе дежурят более 12 тыс. солдат, заявил 8 ноября министр обороны Польши.

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Дата
08
ноября

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