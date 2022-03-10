ЕС не начнет процедуру вступления со страной в состоянии войны - Макрон

Макрон заверил, что хочет послать "сильный сигнал" Украине, Молдове и Грузии, недавно подавшим заявки на членствоФото: РЕН ТВ

Президент Франции Эммануэль Макрон считает нецелесообразным вести переговоры о вступлении в ЕС со страной в состоянии войны.

Он заявил об этом перед началом саммита лидеров ЕС в четверг в Версале, пишет "Европейская правда".

"Можем ли мы открывать процедуру присоединения со страной, которая находится в состоянии войны? Не думаю", - сказал Эммануэль Макрон.

Он заверил, что хочет послать "сильный сигнал" Украине, Молдове и Грузии, недавно подавшим заявки на членство.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что ускоренной процедуры вступления страны в ЕС не существует.

7 марта, сегодня, страны ЕС приступили к рассмотрению заявок на вступление Украины, Грузии и Молдовы. Решение 27 государств-членов является первым шагом в общеизвестно сложном процессе принятия решения о присоединении новых членов, который может затянуться на годы, сообщает Insider paper. Послы ЕС согласились попросить исполнительную власть блока представить "мнение" по заявкам трех стран, заявили французские официальные лица, председательствующие в ЕС поочередно.