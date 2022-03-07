Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы

Украина может вступить в ЕС по ускоренной процедуре. Фото: pixabay

7 марта, сегодня, страны ЕС приступили к рассмотрению заявок на вступление Украины, Грузии и Молдовы.

Решение 27 государств-членов является первым шагом в общеизвестно сложном процессе принятия решения о присоединении новых членов, который может затянуться на годы, сообщает Insider paper.

Послы ЕС согласились попросить исполнительную власть блока представить "мнение" по заявкам трех стран, заявили французские официальные лица, председательствующие в ЕС поочередно.

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Исполнительная власть может потребовать лет, чтобы выразить свое мнение, и после этого государства-члены должны согласиться, чтобы заявитель официально стал "кандидатом".

Затем это запускает процесс кропотливых реформ и переговоров, в завершение которых обычно идет не менее десяти лет.

Лидеры ЕС намерены обсудить заявки на саммите во Франции, посвященном войне в Украине и реакции блока на кризис.

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку Украины на членство в ЕС. Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщали социологи. Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.