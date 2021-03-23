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вторник, 23 марта 2021 02:37

ЕС и еще три страны одновременно ввели санкции против Китая

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ЕС и еще три страны одновременно ввели санкции против Китая
Запад ввел санкции против Китая. Фото: Reuters

Европейский Союз, Великобритания, США и Канада ввели параллельные санкции против чиновников Китая из-за нарушения прав уйгуров. Синхронные санкции - первый случай за три десятилетия, когда страны одновременно наказали Китай за нарушение прав человека.

Санкции будут включать запрет на поездки и заморозку активов для четырех топ-чиновников Пекина, пишет The Guardian.

По словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, обращение с уйгурами является "самым массовым удержанием этнической и религиозной группы со времен Второй мировой войны". Дипломат добавил, что доказательства нарушения прав меньшинства ясны.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, назвал геноцидом политику Китая в отношении уйгурского меньшинства.

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В ответ Пекин также применил ограничения против членов Европейского парламента, дипломатов и аналитических центров Европы. Речь идет о 10 лицах с ЕС и четырех аналитические центры.

В Китае считают, что Запад должен "прекратить читать лекции другим о правах человека и вмешиваться в их внутренние дела".

Власти Китая построили около 400 лагерей для так называемого "перевоспитания" меньшинств, в частности уйгуров, борьбой с которыми они занимаются последние годы.

Там к уйгурам применяют как физическое, так и моральное насилие: заставляют работать на фабриках, насилуют, бьют, учат северокитайскому диалекту и заставляют прославлять партию.

Уйгуры - коренной народ Восточного Туркестана, ныне проживающий на территории Китая, в частности возле города Синьцзян. По разным данным, в Китае сейчас около 10 миллионов уйгуров.

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