ЕС готов решительно действовать в случае обострения ситуации со стороны России

Европейский Союз готов ввести санкции против России, если ситуация со стягиванием войск к границе Украины обострится и будет угроза начала боевых действий.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис во время заседания Совета Евросоюза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария" - Таран

"Ситуация ухудшается на восточной границе Украины, а также в Крыму, где Россия размещает войска, боеприпасы и артиллерию. Надежда заключается в том, что Европа может говорить в один голос, заявляя, что Россия должна отвести свои войска и прекратить обострения. Также Европа готова рассмотреть санкции, если произойдет пересечение "красных линий"", - подчеркнул он.

По его словам, если начнутся новые боевые действия, Европа "не будет только сидеть и думать, а будет готова действовать".

Ahead of #FAC FM @GLandsbergis notes 3 important aspects:

▪️EU is ready to consider sanctions, if Russia crosses red lines in #Ukraine

▪️EU should be ready to provide a humanitarian mission for @navalny's treatment

▪️Further EU mediation role remains important in helping #Georgia pic.twitter.com/HUfxsJjo2T