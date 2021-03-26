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пятница, 26 марта 2021 10:24

ЕС экспортировал больше вакцин, чем использовал для прививок своих граждан

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ЕС экспортировал больше вакцин, чем использовал для прививок своих граждан
Урсула фон дер Ляqен сообщила, что ЕС - крупнейший экспортер вакцин от коронавируса. Фото: Reuters

Евросоюз экспортировал больше доз препаратов от коронавируса, чем использовал для вакцинации среди граждан ЕС.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время видео-саммита.

"Цифры еще больше поражают, если рассчитать количество доз, которые были экспортированы в период с 1 декабря по сегодняшний день. В целом на сегодняшний день общее количество экспорта из Европейского союза увеличилась до 77 миллионов доз. Это показывает, что Европа - это регион, который экспортирует больше вакцин во всем мире", - заявила она.

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ЕС будет продолжать экспорт вакцин по глобальному механизму COVAX.

По словам фон дер Ляйен, на сегодняшний день ЕС использовал 62 млн доз, в запасе есть еще 88 млн.

"Если посмотреть на количество людей, которые были полностью вакцинированы в Европе, это 18,2 миллиона. Таким образом, 4,1% уже получили две дозы", - подытожила председатель Еврокомиссии.

Европа столкнулась с мировой войной нового типа из-за пандемии и действий России и Китая по Covid-вакцинам.

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