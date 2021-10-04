ЕС добавит еще восемь россиян к санкционному списку за Крым

Мост из Крыма в Россию. В "крымском" санкционный список 255 россиян / Getty Images

Послы стран ЕС добавили еще восемь россиян к "крымскому" санкционному списку, составленному за посягательство на территориальную целостность Украины. Все они из судебной ветви власти оккупированного Крыма.

Формально новые санкции объявят на следующей неделе. Сейчас в этом списке 177 фамилий и 48 организаций. Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио свобода" в Брюсселе Рикард Юзвяк.

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Ранее, 24 сентября, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жосеп Боррелль обвинил хакеров, связанных с Россией, в угрозе "основам функционирования наших демократий".

Российская хакерская группа, которая проводит кампании по дезинформации Ghostwriter, стоит за кампанией, направленной против членов федерального и регионального парламентов Германии. Они с помощью поддельных электронных писем пытались получить компрометирующую информацию. В этом месяце МИД Германии заявил, что ответственность за теракт несет Россия.