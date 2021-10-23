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суббота, 23 октября 2021 19:56

Эрдоган поручил выслать из Турции послов 10 стран

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Эрдоган поручил выслать из Турции послов 10 стран
Заведение на Кавалу новых дел после предыдущего оправдания ставит под сомнение уважение к демократии, верховенству права и прозрачность судопроизводства в Турции. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил 23 октября министерству иностранных дел страны объявить персонами нон грата 10 послов, которые обнародовали заявления в защиту активиста Османа Кавалы.

Перед этим, 19 октября, в МИД Турции на разговор вызвали руководителей дипломатических миссий Германии, США, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Канады и Новой Зеландии, пишет Hurriyet Daily News.

"Анкара заявила о недопустимости реакций на судебный процесс в отношении Кавалы. Турецкие власти призвали эти государства уважать позицию органов правосудия, не пытаться оказывать на них влияние и дождаться окончания судебного процесса", - говорится в сообщении.

Турецкого предпринимателя и мецената, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Кавалу судят за якобы причастность к попытке госпереворота в 2016 году. Кавала поддерживает этнические и религиозные меньшинства, выступает за примирение турецких и армянских граждан, а также за мирное решение курдского вопроса.

В 2020 году суд оправдал активиста, но выдал новый ордер на его арест. Дипломаты в совместном заявлении призвали немедленно освободить Кавалу, напомнив, что с начала судебного процесса прошло четыре года, а в его пользу есть решение ЕСПЧ.

"Завод на Кавалу новых дел после предыдущего оправдания ставит под сомнение уважение к демократии, верховенству права и прозрачность судопроизводства в Турции", - говорилось в заявлении дипломатов.

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После неудачной попытки военного переворота в 2016 году Эрдоган возложил ответственность за него на движение Фейтуллаха Гюлена и начал масштабные преследования его сторонников и тех, кого ими считали. По обвинениям в связях с Гюленом с государственных должностей уволили около 130 тыс. человек.

В Турции движение исламского проповедника Гюлена считается террористической организацией. Когда-то он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития турецкого президента прийти к власти, но после этого союзники разошлись.

Гюлен с 1999 года живет в добровольном изгнании в США, свою причастность к перевороту отрицает.

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Дата
23
октября

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