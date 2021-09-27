Турция намерена закупить у РФ вторую партию систем противоракетной обороны С-400, несмотря на санкции

Эрдоган заявил, что в будущем никто не сможет указывать, какие системы защиты получает Турция. Фото: flickr

Турция намерена закупить у России вторую партию систем противоракетной обороны С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает Reuters. В интервью на CBS News Эрдоган заявил, что в будущем никто не сможет указывать, какие системы защиты получает Турция.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в вопрос о том, какие системы защиты мы приобретаем, в какой стране и на каком уровне... Никто не может этому помешать. Мы единственные, кто принимает такие решения", - заявил Эрдоган.

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Отметим, что декабре после приобретения Турцией первой партии С-400, США ввели частичные санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его начальника Исмаила Демира и еще трех других сотрудников.

США больше не будут покупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V.