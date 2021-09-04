США больше не будут покупать у России двигатели для ракет

Продажа ракет Atlas V также остановлено. Фото: Twitter

США больше не будут покупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V. Об этом сообщил исполнительный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно, передает The Verge.

Продажа ракет Atlas V также остановлена. "На этом все. Все они (ракеты) проданы", — заявил Бруно.

Atlas V полностью выведут из эксплуатации к середине 2020-х годов, перед этим ULA, альянс корпораций Boeing и Lockheed Martin, запланировал еще 29 запусков. Оставшиеся пуски будут проведены в интересах Минобороны США, NASA и Amazon и других неназванных коммерческих заказчиков.

Три или четыре двигателя РД-180 сейчас установлены на ракетах Atlas V для предстоящих миссий, еще часть находится на складе. "Мы заблаговременно закупили РД-180, так что я могу прекратить эти отношения (с Россией) и не зависеть (от нее), как просил нас конгресс", — пояснил Бруно.

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Как отмечает издание, всего США купили 122 двигателя РД-180. Последние шесть двигателей американская сторона приобрела в апреле. Вместо ракет с российскими двигателями ULA будет использовать для миссий Пентагона более дешевые Vulcan Centaur с двигателями BE-4, которые разрабатывает Blue Origin Джеффа Безоса. Он работает на кислороде и метане.

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