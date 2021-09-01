Украина получит от США ракеты "Джавелин"

Новый пакет помощи от США предусматривает поставку противотанковых ракет "Джавелин".
"Наращивание Россией сил и средств вдоль украинской границы выявило недостатки в способности украинских военных защититься от российского вторжения. Значительные пробелы в потенциале Украины должны быть срочно устранены для усиления сдерживания в свете нынешней российской угрозы", - говорится в сообщении администрации Байдена Конгресса.
Пакет помощи Украине необходим из-за "значительного увеличения военной активности России вдоль ее границы", а также из-за минометных обстрелов, нарушения режима прекращения огня и других провокаций.
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"Новая военная помощь призвана продемонстрировать, что США приверженцы безопасности Украины. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет "Джавелин"", - сообщает АР.
Президент США Джо Байден поручил Госдепартамента выделить Украине около 60 млн долларов из средств Пентагона.
Средства пойдут на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине.
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