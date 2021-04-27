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вторник, 27 апреля 2021 01:48

Эрдоган Байдену: "Если вы говорите о геноциде, то посмотрите на себя"

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Эрдоган Байдену: &quot;Если вы говорите о геноциде, то посмотрите на себя&quot;
Эрдоган напомнил Байдену историю с коренными американцами. Фото: Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал президента США Джо Байдена быстрее отозвать заявление о геноциде армян в Османской империи.

"Я надеюсь, что президент США как можно скорее откажется от этого неправильного шага", сказал Эрдоган, цитирует Reuters.

Он напомнил Байдену непростую историю с коренными американцами и добавил, что такая историческая правда не позволяет "обвинять турецкий народ в геноциде".

"Если вы говорите геноцид, то вам нужно взглянуть на себя и сделать переоценку. Коренные американцы, мне даже не нужно озвучивать, что с ними произошло", сказал Эрдоган.

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Президент Турции напомнил США, что они не смогли решить многовековой конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Эрдоган призвал турецких и армянских историков создать совместную комиссию для расследования событий 1915 года.

Соединенные Штаты Америки официально признали геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи.

МИД Турции осудил такой шаг Байдена.

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