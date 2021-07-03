Елизавета II встретилась с Ангелой Меркель

Встреча в Виндзорском дворце Фото: Reuters

Королева Великобритании Елизавета II приняла в Виндзорском замке канцлера Германии Ангелу Меркель, каденция которой завершается осенью. Очевидно, это последний визит Меркель в замке в таком статусе, ведь она не будет участвовать в следующих выборах в Бундестаг.

Отмечают, что личная аудиенция у британской королевы во время пандемии коронавируса — редкость и большая честь для канцлера.

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До сих пор 95-летняя монархиня проводила аудиенции преимущественно виртуально через распространение Covid-19 в мире.

Ранее 95-летняя королева Великобритании Елизавета II посетила последний день королевских гонок Royal Ascot.