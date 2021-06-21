Королева Елизавета посетила скачки Royal Ascot

95-летняя королева Великобритании Елизавета II посетила последний день королевских гонок Royal Ascot.

Монарх прибыла на ипподром в элегантном наряде мятного цвета, сообщает JetSetter.

Для выхода в свет королева выбрала платье с цветочным рисунком, изящное пальто и эффектный шляпу. Свой образ Елизавета II дополнила белыми перчатками и черными кожаными туфлями с золотой цепочкой спереди от Anello & Davide. Королева была в прекрасном настроении и много улыбалась.

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Монарх также надела бриллиантовую брошь своей матери в виде пальмового листа и ожерелье с жемчугом. Брошь была создана ювелирным домом Cartier в 1938 году.

15 июня в Великобритании стартовали королевские скачки Royal Ascot. Их посетили принц Чарльз с супругой Камиллой, принцесса Анна, Зара и Майк Тиндолл, принц Эдвард и графиня Вессекская Софи. Royal Ascot - любимая светское событие королевской семьи, а также настоящий парад самых невероятных женских шляпок, которые являются необходимым аксессуаром при посещении скачек.