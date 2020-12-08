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вторник, 08 декабря 2020 23:44

Экспрезидента могут приговорить к 4 годам тюрьмы

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Экспрезидента могут приговорить к 4 годам тюрьмы
Саркози судят из-за коррупции. Фото: REUTERS

Бывшего французского президента Николя Саркози могут приговорить к 4 годам тюрьмы. Этого требует прокуратура Парижа.

"Как и у всех людей в нашей стране, у бывшего главы государства есть права, которые следует уважать, но и он обязан уважать закон", - заявил глава Национальной финансовой прокуратуры Жан-Франсуа Бонер, сообщает BFMTV.

Как известно, Саркози обвиняют в коррупции и торговли влиянием.

Также в деле фигурируют еще два человека - адвокат бывшего президента Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Для них прокуратура требует такое же наказание.

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Политик и другие обвиняемые отрицают свою вину.

Если приговор будет вынесен, то Саркози, который возглавлял государство в 2007-2012 годах, станет первым французским президентом, осужденным за коррупцию.

По данным прокуратуры, Николя Саркози в 2014 году через Эрзог пытался незаконно получить от Азибера данные о другом расследовании.

Речь идет о финансировании его президентской кампании в 2007 году дочерью основателя компании L'Oreal Лилиан Бетанкур. Политика тогда обвиняли в том, что он использовал состояние здоровья Бетанкур, страдающей болезнью Альцгеймера, для получения денег на предвыборную кампанию.

В 2013 году дело закрыли.

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